Il campionato potrebbe non chiudersi alla trentottesima giornata. Con il regolamento degli ultimi due anni, infatti, in caso di arrivo a pari punti sarebbe uno spareggio a decidere chi vincerà lo Scudetto o chi si salverà e chi retrocederà. E visto che ci sono tante squadre in pochi punti ad undici giornate dal termine questa situazione è tutt’altro che remota. Andiamo a vedere il regolamento e gli incroci tra le squadre in lotta per il tricolore.

SPAREGGIO SCUDETTO COME FUNZIONA

Cosa succede se la prima e la seconda del campionato arrivassero a pari punti? Molto semplice: si giocherebbe lo spareggio Scudetto in casa della squadra che ha gli scontri diretti a favore. Quindi poniamo il caso che due squadre chiudano il campionato a pari punti, ma una ha gli scontri diretti in vantaggio rispetto all’altra (una vittoria e un pareggio oppure due vittorie) a quel punto la partita che deciderà lo Scudetto si giocherebbe in casa di quest’ultima. Il match sarà di novanta minuti e, in caso di parità, si tirerebbero direttamente i calci di rigore. Se anche gli scontri diretti fossero in parità ecco i successivi criteri: differenza reti negli scontri diretti, differenza reti nell’intero campionato, gol fatti nell’intero campionato, sorteggio. E se fossero tre o addirittura quattro le squadre ad arrivare a pari punti? Il principio sarebbe lo stesso: le prime due squadre a primeggiare nella classifica avulsa (punti scontri diretti, differenza reti scontri diretti e così via) si giocherebbero lo spareggio scudetto (sempre in casa della migliore).

LE COMBINAZIONI CON INTER E NAPOLI

Nel caso in cui Inter e Napoli finissero a pari punti il campionato chi giocherebbe in casa il match decisivo? Entrambe le partite di questo campionato tra i nerazzurri e i partenopei sono finite 1-1 (a San Siro e al Maradona) quindi gli scontri diretti sono in perfetta parità. Come scritto sopra si andrebbe a vedere la differenza reti dell’intero campionato dove, ad undici giornate dalla fine, l’Inter ha ben quattordici gol di vantaggio rispetto al Napoli di Antonio Conte (+35 vs +21). Quindi, finissero pari, la partita decisiva si giocherebbe a San Siro.

LE COMBINAZIONI CON INTER E ATALANTA

Premessa: la partita di ritorno al Gewiss Stadium si giocherà domenica 16 marzo alle ore 20:45. Quindi non si può dire con certezza, ma quasi sicuramente in caso di arrivo a pari punti tra le due squadre nerazzurre lo spareggio Scudetto si giocherebbe a San Siro visto che Lautaro Martinez e compagni hanno vinto 4-0 nella terza giornata del campionato. Quindi anche perdendo con tre gol di scarto a Bergamo avrebbero gli scontri diretti a favore.

LE COMBINAZIONI CON NAPOLI E ATALANTA

Situazione, invece, già delineata tra il Napoli e l’Atalanta. Una vittoria a testa nei due scontri diretti, ma la migliore differenza reti è in favore della squadra allenata da Gian Piero Gasperini: 0-3 al Maradona, 2-3 al Gewiss Stadium. Quindi, in caso, lo spareggio Scudetto si giocherebbe a Bergamo e non a Napoli. Di fatto i partenopei sono perdenti sia con Inter che con Atalanta e non giocherebbero il match decisivo tra le mure amiche in nessun caso.