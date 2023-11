Bagnaia: “Incrocio le dita per il weekend a Valencia ma anche per la Juventus contro l’Inter”

“Incrocio le dita sia per il weekend qui a Valencia sia che per la Juventus che giocherà la sera contro l’Inter in campionato”. Così Pecco Bagnaia ai microfoni di Sky Sport sul big match di Serie A che vedrà la prima e la seconda della classe sfidarsi domenica sera allo Juventus Stadium. Il pilota della Ducati è chiamato a difendere 21 punti di vantaggio su Martin nell’ultima gara del Mondiale di MotoGP a Valencia.