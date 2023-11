Real Madrid, Rodrygo su Twitter: “Non ci fermeremo davanti ai comportamenti e agli insulti razzisti”

Il giocatore del Real Madrid Rodrygo ha fatto un post su Twitter contro gli episodi di insulti razzisti e disordine sugli spalti della sfida di qualificazione ai Mondiali 2026 tra Brasile e Argentina, vinta dall’Albiceleste 1-0 con gol di Otamendi. “Se non facciamo quello che vogliono, se non ci comportiamo come pensano che dovremmo, se indossiamo qualcosa che dà loro fastidio, se non chiniamo la testa quando ci attaccano, se occupiamo spazi che credono siano solo loro, i razzisti agiscono con il loro comportamento criminale. Non ci fermeremo“, le parole di Rodrygo riguardo gli insulti ricevuti dai tifosi dell’Argentina a fine partita.

Os racistas estão sempre de plantão. Minhas redes sociais foram invadidas com ofensas e todo tipo de absurdo. Está aí pra todo mundo ver! Se não fazemos o que eles querem, se não nos comportamos como eles acham que devemos, se vestimos algo que os incomoda, se não baixamos a… pic.twitter.com/JtsPYrQPDT — Rodrygo Goes (@RodrygoGoes) November 23, 2023