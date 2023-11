Altra disavventura per Balotelli, incidente in macchina a Brescia, auto distrutta e alcoltest rifiutato

Altra disavventura per Mario Balotelli. L’ex attaccante di Inter e Milan, oggi all’Adana Demirspor, ha distrutto la sua auto in un incidente stradale a Brescia. Secondo quanto riporta Il Giornale, il centravanti italiano è uscito barcollando dalla macchina ed è stato poi soccorso e invitato a fare l’alcoltest, rifiutandosi di effettuarlo. Solo un grande spavento per Balotelli, che non ha subito particolari danni dall’incidente.