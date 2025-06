Pecco Bagnaia vive un momento di particolare tensione e prende strade diverse dalla MotoGP: la prova in pista lo ha particolarmente impressionato

Per Pecco Bagnaia questo non è un periodo particolarmente fortunato. L’arrivo di Marc Marquez ha sconvolto il suo rapporto con la Ducati e la moto 2025 ha completato l’opera: feeling mai nato e grande divario in classifica con lo spagnolo.

Una crisi che sembra non avere fine per il due volte campione del mondo in MotoGP che fatica a trovare le giuste sensazioni con la nuova moto e intanto annaspa in pista come non gli era mai capitato prima d’ora. In casa Ducati è questa l’ombra che oscura una stagione fin qui fenomenale da parte di Marquez: se lo spagnolo vola, l’italiano fatica e il rischio che una situazione del genere, perdurando, possa portare ad una rottura è concreto.

Anche per questo il piemontese si è rifugiato nelle scorse settimane al Ranch di Valentino Rossi, alla ricerca di aria di casa e di sensazioni ormai smarrite. Ora è andato anche oltre, mettendo da parte per un attimo proprio la MotoGP e concedendosi una giornata in pista su quattro ruote.

Bagnaia al volante di una Lamborghini Temerario

Un momento di svago, un modo per provare sensazioni nuove e ricercare quell’adrenalina ormai smarrita in sella alla sua Ducati 25. Così Pecco Bagnaia ha avuto la possibilità di testare in anteprima la nuova Lamborghini Temerario, facendo ruggire il nuovo motore V8 biturbo che arriva a toccare i 10.000 giri al minuto.

Visibilmente soddisfatto dopo il test Pecco Bagnaia che nelle dichiarazioni di rito ha affermato: “Non mi era mai capitato di sentire una cosa del genere, sembra quasi di non guidare una macchina turbo ma un aspirato con un’erogazione più performante – le parole del pilota della Ducati –. Arrivare a 10.000 giri è incredibile e mi ha veramente stupito molto, così come la facilità di guida. È un insieme da paura“.

Che gli sia venuta voglia di tradire la MotoGP per le quattro ruote? Non sembra questo il momento, anche se in passato di esempi del genere non sono mancato. Senza arrivare troppo indietro nel tempo, basta pensare a Valentino Rossi che, già quando ancora era in sella ad una moto, non mancava di sperimentare nuove emozioni a quattro ruote. Per Bagnaia però non è ancora il momento: c’è la MotoGP nella sua testa ed una stagione da raddrizzare a tutti i costi.