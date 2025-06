L’agente di Gianluigi Donnarumma ha parlato del futuro del portiere, ecco la sentenza sul possibile approdo a Napoli.

La finale di Champions League tra Inter e Paris Saint Germain ha messo la parole fine sulla stagione calcistica corrente. Adesso è tempo di Nazionali, poi ci sarà il Mondiale per Club. Sarà un’estate sicuramente movimentata, anche e sopratutto per il calciomercato.

Uno dei nomi che fanno più rumore è quello di Gigio Donnarumma che, dopo aver vinto la Champions da protagonista, potrebbe salutare Parigi. L’estremo difensore azzurro, infatti, ha un contratto col club francese che scadrà a giugno del 2026. Le strade più plausibili, dunque, sono due: rinnovo o cessione. Se Donnarumma non dovesse trovare l’accordo per il rinnovo, potrebbe essere ceduto per evitare l’addio a parametro zero. Su di lui ci sono gli occhi di mezz’Europa.

Donnarumma, futuro in bilico: nessun accordo per il rinnovo

La stagione appena conclusa ha sancito la definitiva consacrazione di Gianluigi Donnarumma, che al momento è probabilmente il portiere più forte al mondo. Assoluto protagonista in un PSG che ha vinto tutto e ancora 26enne, Gigio è destinato a diventare uno dei migliori di sempre. Il contratto in scadenza con i parigini, dunque, ha attirato l’attenzione di molti club.

Tra questi, secondo alcune indiscrezioni, potrebbe esserci anche il Napoli: il club di Aurelio De Laurentis è pronto ad aprire un vero e proprio ciclo in Italia, puntando in alto anche in Europa. Tuttavia, a detta dell’agente, per il momento si tratterebbe soltanto di voci, niente di più.

Napoli, Donnarumma resta un sogno: “È pura fantasia”

Enzo Raiola ha rilasciato alcune dichiarazioni importanti sul futuro di Donnarumma. L’agente ha commentato anche le voci sul Napoli: “Donnarumma al Napoli? È pura fantasia, non ho parlato con Manna. Stiamo lavorando al rinnovo con il PSG. Ci sono richieste? Domanda scontata: lo vorrebbero in molti, ma in pochi se lo possono permettere. De Laurentiis è un fenomeno: il miglior presidente della storia del Napoli“, queste le sue parole a RADIO CRC, emittente partner del Napoli.

Non sono mancati gli elogi per il club neocampione d’Italia, né per il suo presidente, ma le voci sulla trattativa tra Napoli e Donnarumma sono state smentite. Il portiere è già partito per il ritiro con la Nazionale di Luciano Spalletti e al momento è concentrato sulla qualificazione al Mondiale del 2026. Subito dopo partirà per gli USA con il PSG, per disputare il Mondiale per Club. In quell’occasione, probabilmente, discuterà il suo rinnovo con la dirigenza.