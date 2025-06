Jasmine Paolini torna alla vittoria dopo la delusione di qualche giorno fa, ecco come prosegue il suo percorso al Roland Garros.

Il tennis italiano continua a regalare grandi emozioni a tutti gli appassionati, nonostante qualche delusione. Se Jannik Sinner e Lorenzo Musetti puntano le semifinali del singolo maschile, infatti, Jasmine Paolini ha già abbandonato la competizione. La sfida di domenica contro Elina Svitolina è stata decisiva per le sorti dell’italiana, eliminata agli ottavi di finale.

Il Roland Garros di Paolini, però, non è ancora finito: la 29enne azzurra è ancora impegnata nel doppio con Sara Errani. Dopo aver superato tutti i turni di qualificazione e gli ottavi di finale, le due tenniste hanno battuto anche la coppia formata da Kudermetova e Mertens, aggiudicandosi la semifinale.

Errani-Paolini, è semifinale: le azzurre puntano il trofeo

Proprio come nella finale agli Internazionali d’Italia, vinta dalle italiane per due set a zero, non c’è stato niente da fare per Kudermetova e Mertens. L’atleta russa, insieme a quella belga, sono state battute in due set. A differenza di quanto accaduto a Roma, però, questa volta Sara e Jasmine hanno dominato la sfida chiudendo con un netto 6-2, 6-3 in poco più di un’ora.

Per il secondo anno consecutivo, dunque, la coppia formata da Errani e Paolini raggiunge la semifinale nel doppio al Roland Garros. Le azzurre sono sempre più affiatate e non lasciano scampo agli errori delle avversarie, che in questi quarti sono stati parecchi: 32 errori gratuiti complessivi. Dopo nove vittorie consecutive, adesso le azzurre attendono di conoscere i nomi delle avversarie in semifinale tra Andreeva/Shnaider o Danilovic/Potapova.