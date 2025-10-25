In questi minuti si è tenuta la Sprint del Gran Premio della Malesia di MotoGp, una corsa che ha dato segnali in vista della gara.

Bella e importante vittoria per Pecco Bagnaia che vince la corsa Sprint nel Gran Premio di Malesia trascinando la Ducati e lanciando un grande messaggio a chi lo dava già per finito e lascia alle spalle Alex Marquez e Fermin Aldeguer, una scia di spagnoli con quest’ultimo che ha superato solo negli ultimi giri il connazionale Pedro Acosta. Ma andiamo a vedere cosa è successo.

Bagnaia show in Malesia, si concorre per il terzo posto in MotoGp

Pecco Bagnaia parte in pole e domina letteralmente la sprint, rispetto ai gran premi precedenti ha un altro ritmo e vince con diversi secondi di anticipo su Alex Marquez, ormai ad oltre due secondi e mezzo. Importante successo invece per Bagnaia che è in sempre più lotta per la terza posizione Mondiale con Marco Bezzecchi, terminato invece solo al settimo posto in classifica.

Se nelle prime posizioni c’è un grande dominio con Bagnaia dinanzi ad Alex Marquez dietro c’è una grande lotta, Mir – allora al quarto posto – cade, poi ci sono Aldeguer che supera Acosta e dietro Morbidelli in un anticipo di Gran Premio che si preannuncia emozionante. Bagnaia vince la Sprint e domani al Gran Premio punterà assolutamente al bis.