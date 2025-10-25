Il campione della Red Bull chiude la FP2 con il miglior crono. Ferrari in crescita con Leclerc e un ottimo Antonelli. Piastri solo dodicesimo.

Max Verstappen riparte forte in Messico. L’olandese della Red Bull, deciso a ridurre ulteriormente i 40 punti di distacco in classifica da Oscar Piastri, ha fatto segnare il miglior tempo nelle libere del venerdì con 1’17”392. Dopo aver lasciato il volante al giovane Arvid Lindblad nella FP1 (ottimo sesto tempo), il tre volte campione del mondo ha dominato la seconda sessione.

