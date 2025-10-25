F1, libere in Messico: Verstappen davanti a tutti, Leclerc secondo e Antonelli terzo
Il campione della Red Bull chiude la FP2 con il miglior crono. Ferrari in crescita con Leclerc e un ottimo Antonelli. Piastri solo dodicesimo.
Max Verstappen riparte forte in Messico. L’olandese della Red Bull, deciso a ridurre ulteriormente i 40 punti di distacco in classifica da Oscar Piastri, ha fatto segnare il miglior tempo nelle libere del venerdì con 1’17”392. Dopo aver lasciato il volante al giovane Arvid Lindblad nella FP1 (ottimo sesto tempo), il tre volte campione del mondo ha dominato la seconda sessione.
Alle sue spalle una Ferrari in grande spolvero: Charles Leclerc chiude secondo a poco più di un decimo, confermando il buon momento dopo il podio di Austin. Terzo Andrea Kimi Antonelli, protagonista di un’altra giornata positiva dopo il secondo tempo nelle FP1.
Quarto tempo per Lando Norris davanti a Lewis Hamilton, mentre George Russell è sesto con l’altra Mercedes. Giornata complicata invece per Oscar Piastri, leader del Mondiale, solo dodicesimo nella FP2 a quasi nove decimi dal crono di Verstappen, dopo il quarto posto ottenuto in mattinata.