Il Genoa vola, il Venezia affonda. Al ‘Ferraris’ la squadra di Patrick Vieira batte quella di Eusebio Di Francesco con il risultato di 2-0 grazie alle reti di Pinamonti e Cornet. Il Genoa sale a 30 punti, mentre il Venezia rimane a quota sedici. Migliore in campo è Pinamonti, autore di un eurogol con il destro nel giorno delle sue 200 presenze nel massimo campionato italiano. Decisivo però anche Ekuban, che mette lo zampino sulle due reti dei rossoblù. Male i difensori del Venezia: bocciato Idzes, da 4.5.

GENOA

Leali 7

C’è molto altro oltre il clean sheet. Le due reti nascono da un suo rinvio

De Winter 6.5

Solamente due difensori del Genoa hanno trovato il gol in tre presenze di fila in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria: Domenico Criscito (nel settembre 2021) e Luca Antonelli (tra novembre e dicembre 2014). Non entra nel ristrettissimo club, ma può consolarsi con una prestazione di buonissimo livello in entrambe le fasi. Feroce nella riaggressione



Bani 6.5

Non giocava da un mese esatto. Fa buona guardia sui diretti avversari

Vasquez 7

Non sbaglia nulla. C’è tanto di suo nel quarto clean sheet del 2025

Martin 6.5

Ci prova al 73′ con una conclusione di collo pieno, ma Radu dice no. La sua qualità gli permette di essere pulito nell’impostazione. Buona prova nel giorno della 50esima presenza in rossoblù

Frendrup 6.5

Preciso e tosto. Un leader

Masini 6

Dopo la prestazione negativa a Firenze e l’esclusione dall’11 contro il Torino sembrava aver perso il posto da titolare. Invece oggi Vieira gli restituisce la maglia e lui lo ripaga con una prestazione di sacrificio

Vitinha 5.5

Non incide (60′ Ekuban 7 Entra e cambia la partita: due assist a referto)

Messias 6

Torna titolare dopo più di 200 giorni. Ha bisogno di tempo per ritrovare la forma ideale (73′ Cornet 7 Primo gol in campionato. Bellissimo il gesto tecnico per il 2-0)



Miretti 5.5

Meglio nel primo tempo, cala nella ripresa (73′ Ekhator 6.5 Entra con la testa non giusta, di più. Vince duelli e contribuisce a far sbandare la difesa del Venezia)

Pinamonti 7.5

Partita in Serie A numero 200. Il regalo se lo fa da solo con quello che probabilmente è il gol più bello della sua carriera. Avvia lui stesso l’azione con una spizzata di testa (88′ Onana sv)

VENEZIA

Radu 5.5

Colpe sui gol? Nessuna nel primo, forse qualcuna nel secondo

Schingtienne 5

Perde tanti duelli, incluso quello di testa con Pinamonti prima dell’1-0 del Genoa

Idzes 4.5

Discorso simile anche per il numero 4: troppa fatica nelle preventive e nella gestione degli attaccanti. Caso eclatante nel 2-0: ha quasi dieci centimetri di altezza in più di Ekuban, eppure di testa la prende l’attaccante. Il Venezia nel finale sbanda per la poca attenzione di una difesa che ha subito gol in tutte le ultime 20 partite di campionato, striscia aperta più lunga tra le squadre attualmente in Serie A

Candé 5

L’unica nota positiva della sua gara è la chiusura su Ekhator al 78′. Bellissima ed eseguita con i tempi giusti. Ma è davvero troppo poco in una partita ricca di sbavature. L’ultima nell’1 contro 1 che porta al 2-0 di Cornet

Zampano 6

Non spinge, ma in difesa è ordinato (57′ Busio 6 Aggiunge intensità, ma non riesce ad alzare il ritmo del gioco del Venezia)

Perez 6

Spreca una palla gol e l’errore guasta la sua partita. Però l’acquisto è azzeccato: ha qualità e coraggio nel tentare il tiro o il filtrante (83′ Doumbia sv)

Nicolussi Caviglia 6.5

Il migliore e non è una sorpresa. Rifiuta la giocata prudente: che sia un tiro (splendido quello al 42′) o una verticalizzazione, lui ci prova. E spesso intenzione ed esecuzione combaciano

Zerbin 5

Non riesce ad incidere

Oristanio 6

Solo Nico Paz ha completato più dribbling di lui in Serie A. Quando si accende mette in ansia le difese, ma deve essere più incisivo (69′ Yeboah sv)

Fila 5

Seconda da titolare. Contro la Roma aveva toccato tanti palloni, oggi resta in ombra (57′ Maric 5 Non entra in partita)

Ellertson 6

Si fa notare più per i ripiegamenti difensivi che per gli spunti in attacco. In ritardo nella diagonale difensiva su Ekuban nel finale, ma l’attaccante spreca (83′ Gytkjaer sv)