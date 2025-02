L’annuncio in diretta che mette in guardia il ‘Dottore’: “Perdere terreno all’inizio può significare dire addio alla corsa al titolo”

Il 17 febbraio Valentino Rossi ha compiuto 46 anni. Il ‘Dottore’ ha fatto festa in Romagna, in un ristorante di Santarcangelo, in compagnia di amici e tanti vip, da Cesare Cremonini a Pecco Bagnaia rivale della sua Scuderia anche nel prossimo Mondiale di MotoGp.

Presente naturalmente anche la compagna Francesca Sofia Novello, la quale il 4 gennaio scorso ha dato alla luce la sua seconda figlia, Gabriella.

L’età avanza, ma Rossi resta un ragazzo nell’animo con una grande passione: i motori. Le moto in primis, ma dopo il ritiro (14 novembre 2021) sempre di più le quattro ruote. Dal rally alle hypercar, Valentino non si ferma mai. È fresco l’annuncio in cui ufficializza la sua partecipazione al FIA Endurance Championship, dove l’anno scorso ha ottenuto due podi.

La BMW M4 GT3 che guiderà Valentino Rossi

Sulla BMW M4 GT3 Evo campeggerà ovviamente il suo ’46’, mentre i colori saranno quelli che lo contraddistinguono da sempre: il blu e il giallo.

La livrea della nuova BMW (foto in alto) è davvero spettacolare. All’Endurance Championship (WEC), Valentino sarà di nuovo affiancato da Ahmad Al-Harthy, confermato come Bronze dal team diretto da Vincent Vosse. Come riporta ‘Motorsport.com’, la novità sarà rappresentata da Kelvin van Der Linde, appena giunto in BMW M Motorsport.

Rossi e il suo team puntano a migliorare nettamente i risultati ottenuti il primo anno. Ce la faranno? Secondo Matteo Pittaccio, telecronista di ‘Sky Sport’ esperto in materia, il pilota di Tavullia ha il potenziale per rivestire un ruolo da protagonista:

“È arrivato a un livello che gli consente di puntare in alto – le sue parole nella live di Formula Critica – E nel WEC potrebbe avere un vantaggio rispetto ad altre categorie, trovandosi a competere anche con piloti meno esperti”.

“Ogni errore costerà carissimo”

In generale, sempre sul campionato WEC, Pittaccio ha detto che “Quest’anno la concorrenza sarà feroce, con BMW che entra nel lotto dei contendenti, Ferrari che deve recuperare i punti persi nel 2023 e Porsche che sembra lo squadrone da battere. Ogni errore costerà carissimo, perché il WEC ha solo otto gare e perdere terreno all’inizio può significare dire addio alla corsa al titolo”.

Dove vedere il Mondiale Endurance 2025 e il calendario

Il Mondiale Endurance 2025, a cui parteciperanno 18 Hypercar e 18 LMGT3 (la classe in cui correrà Valentino Rossi), sarà trasmesso in diretta da Discovery+ e sui canali di Eurosport.

Ecco il calendario completo: