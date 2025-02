Va in archivio il secondo giro al torneo Magical Kenya Open, in programma fino a domenica al Muthaiga Golf Club di Nairobi. Al comando nell’appuntamento del circuito del DP World Tour di golf si conferma John Parry, che si porta a -14 dopo 36 buche, staccando chi dopo il primo giro era appaiato in testa con il britannico, vale a dire il francese Benjamin Herbert, ora indietro di un colpo nei confronti del leader.

Alle loro spalle c’è il vuoto e il terzo in classifica è il sudafricano Jayden Schaper, con -9 rispetto al par, alle sue spalle c’è lo svedese Christofer Blomstrand (-8). -7 per i quinti in classifica, non pochi: troviamo il danese Jacob Skov Olesen, lo scozzese Connor Syme, il portoghese Ricardo Gouveia, il sudafricano Jacques Kruyswijk e il francese Adrien Saddier, tra exploit e conferme rispetto alla prima giornata. Sono decimi lo slovacco Tadeas Tetak, il sudafricano Deon Germishuys, lo svizzero Joel Girrbach e lo scozzese Grant Forrest con lo score di -6, mentre in quattordicesima posizione troviamo finalmente il primo degli azzurri, Renato Paratore, a -5 e con però un semplice -1 di giornata, che gli fa pertanto cedere qualche posizione in leaderboard.

DUE AZZURRI AVANTI, ALTRI DUE NON SUPERANO IL TAGLIO

Secondo giorno fa rima con taglio: lo superano oltre a Paratore altri due italiani, vale a dire Gregorio De Leo, trentesimo con -3, e un super Filippo Celli, che ieri era attardato e che grazie a due birdie oggi risale fino al par nella classifica complessiva della due giorni. Fuori invece altri due azzurri di punta come Andrea Pavan e Guido Migliozzi, primi degli esclusi al pari di altri colleghi, visto che per loro c’è un +1 rispetto al par. Per Migliozzi, in particolare, si tratta del quarto cut consecutivo.

FUORI IL DETENTORE DEL TITOLO

Il Magical Kenya Open è l’undicesimo evento stagionale, nonché il sesto del ciclo di otto denominati “International Swing”, che daranno al vincitore di una speciale classifica a punti un premio di 200.000 dollari e alcune agevolazioni. Il torneo, nato nel 1967, è giunto alla sua cinquantaseiesima edizione, ma si tratta soltanto della sesta inserita nel calendario del DP World Tour. Inizialmente nel Far East Circuit, è poi entrato nel Safari Circuit. Il detentore del titolo, l’altalenante olandese Darius Van Driel, è stato a sorpresa eliminato dopo il taglio, anche lui a +1 rispetto al par.