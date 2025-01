Valentino Rossi e la moto sono un binomio indivisibile, una delle storie d’amore più belle mai viste nel mondo dello sport, uno dei campioni più grandi della storia, uno tra gli italiani che più di tutti sono entrati nella leggenda. Il Dottore, probabilmente secondo solo ad Alberto Tomba, è con ogni probabilità lo sportivo che più di tutti ha portato alto il vessillo italiano a livello internazionale.

I suoi fan, milioni sparsi per tutto il mondo, hanno amato Valentino Rossi in tutto il suo percorso, sia quando ha vinto i nove mondiali con cui ha scritto la storia delle due ruote, sia quando ha attraversato momenti difficili in pista e fuori. Emblematica, oltre che il più recente, è la sfida accesissima con Marc Marquez, all’epoca in Honda e oggi in Ducati, che è costata al Dottore il decimo titolo iridato che l’avrebbe proiettato ancora di più nella leggenda. Un mondiale che è stato poi vinto da Jorge Lorenzo, compagno di Valentino in Yamaha, ma che paradossalmente ha compattato ancora di più la tifoseria di Rossi, che lo ha accompagnato fino all’ultimo giro di pista arrivato nel 2021 in sella alla Petronas.

Il ritiro di Valentino Rossi è una ferita ancora aperta per tutti gli appassionati di MotoGP, che da quel momento in poi hanno perso tanto di quello che li legava al mondo delle due ruote. Ci ha provato Pecco Bagnaia con due mondiali consecutivi vinti ad avvicinare nuovamente gli italiani al motomondiale, ma nessuno sarà mai Valentino. Il Dottore, però, continua ancora a correre…

Valentino Rossi torna in pista: “Il racing è vita”

Gli ultimi mesi per il fenomeno di Tavullia sono stati mesi importanti. Sicuramente il momento più bello e più indimenticabile è stato quello della nascita della seconda figlia, la piccola Gabriella, avuta dalla compagna Francesca Sofia Noviello. Dopo l’arrivo di Giulietta poco più di due anni fa, la famiglia Rossi si è allargata accogliendo dunque la seconda femminuccia. Ma Valentino continua a far sognare anche nel mondo delle ruote.

In una carrellata di foto sui social, in cui Valentino ha percorso i momenti più belli delle ultime settimane, Rossi ha scritto: “Racing is life, the rest is just waiting, diceva suppergiù Steve McQueen. Forse un po’ esagerato ma sicuramente d’effetto. Ecco questo è quello che è successo a me dall’ultima gara del 2024 a Jeddah fino a ieri. Eh sì, perché questo week end si comincia la stagione 2025 in Australia per la 12H di Bathurst sulla pazza pista di Mount Panorama”. Così il dottore sui social ha confermato la sua presenza alla 12H di Bathurst in Australia, che disputerà con la BMW del Team WRT.

Rossi c’è, Rossi c’è ancora. Seppur sulle quattro ruote.