Tempesta sul tecnico per la brutta sconfitta, la seconda consecutiva, contro il Benfica in Champions League

Thiago Motta è sempre più sulla graticola dopo la sconfitta casalinga in Champions League contro il Benfica. La seconda consecutiva, visto che i bianconeri arrivavano dal ko per 2-1 contro il Napoli di Conte.

Una Juve imbarazzante. E lo Stadium fischia

Coi portoghesi dell’ex Di Maria una delle più brutte prestazioni della stagione, con lo Stadium che ha fischiato sonoramente la squadra, invitandola a tirare fuori gli attributi, alla fine del primo tempo e al triplice fischio.

Motta si prende tutta la responsabilità

Un frastornato Motta, ha risposto in spagnolo alle domande di Sky Sport, si è assunto tutte le responsabilità dinanzi a una tale figuraccia, ormai l’ennesima di un’annata che rischia di diventare disastrosa per la Juve. Ora agli spareggi potrebbe incrociare il Milan, che è più o meno nelle sue stesse condizioni.

“La sconfitta è colpa mia”.

Thiago Motta che si dimentica di saper parlare italiano pic.twitter.com/7SwzWYsqA3 — Andrìa (@andreameli51) January 29, 2025

Quanto può durare ancora Motta? È vero che ha l’appoggio della società, o meglio dire di Giuntoli, ma ogni allenatore è legato ai risultati. Specie se sei in un grande club come la Juve. Risultati che non stanno arrivando, come le prestazioni.

Ricordiamo che l’italobrasiliano è stato preso anche per migliorare di gran lunga quest’ultime rispetto alla gestione Allegri.

Gli juventini chiedono la testa di Motta: “Non ha più la squadra in pugno, ci vuole un segnale forte”

I tifosi lo hanno sostanzialmente scaricato. Sui social impossibile tenere il conto dei commenti contro Thiago Motta e favorevoli al suo esonero immediato.

Non è questione di essere pro o contro Thiago Motta. In situazioni del genere nel calcio si esonera l’allenatore. È sempre stato così. Ci vuole un segnale forte.

Di questo passo si brucia non solo questa stagione ma anche il futuro.#JuventusBenfica — Ingobbito ™️ (@ingobbito) January 29, 2025

Stasera é peggio di Maccabi. É peggio di Monza. É peggio di ogni cosa. Stiamo facendo figure di merda da QUATTRO ANNI ma la cosa più grave é che non riesco nemmeno a incazzarmi. Provo solo un’enorme pena per la squadra per cui tifo da quando sono bambino. — King Motta (@accountparodia) January 29, 2025

Lo stagista #Motta ha definitivamente perso la testa, la bussola e….la squadra. È finita, tocca resettare. Mi fa piacere che dopo sei mesi siate tutti saliti sul carro. Mercato estivo da serie c e allenatore buono solo per l’under 20. #JuveBenfica #JuventusBenfica — Gianfranco Valenti (@gianfra_valenti) January 29, 2025

Ho sempre difeso Motta, ma ora penso che x salvare la stagione vada esonerato.

C’è Tudor libero.

Ormai Motta non ha più la squadra in pugno — romar (@Romar1897) January 29, 2025

Potete sperare quanto volete, ma se Thiago Motta non inizia a mettere in discussione se stesso e le sue idee la strada verso il disastro è tracciata. Da un pezzo ormai — Il sopracciglio di Ancelotti (@AncelottiIl) January 30, 2025

#thiagomottaout è lui il problema. Arrogante e borioso. Via subito. — Gobbo dentro 3️⃣8️⃣ (@Gigli6Gigli) January 30, 2025

La #Juventus non è il Bologna.

Un’annata storica in una squadra di provincia non può erigerti a condottiero di una squadra come la Juventus. Mai una reazione di pancia, mai una pensata per cambiare le carte in gioco a partita in corso.

Livelli differenti. #thiagomottaout — Caterina Baffoni (@CaterinaBaffoni) January 29, 2025

Non solo Motta, nel mirino anche la proprietà e Giuntoli

Insomma gli juventini vogliono un’altra rivoluzione, non considerando Motta all’altezza della Juve. Nel mirino c’è anche la proprietà, assente oltre che non competente. E ovviamente lo stesso Giuntoli, il quale sul mercato ha sbagliato molto compiendo scelte spesso illogiche.

Thiago Motta che spiega cosa deve fare al difensore arrivato a Gennaio che sostituisce Kalulu pic.twitter.com/CM1D6cA10X — Davide Silver odia i pareggi (@SilverErLucano) January 29, 2025

Il calcio champagne di Motta e Giuntoli in 5 mesi!

Champions: 20° posto su 36 squadre con 3 pareggi e 2 sconfitte in 8 partite. Oggi umiliati!

Serie A: 13 pareggi e una sconfitta su 22 partite, a 16 punti dal Napoli

Chiedete scusa e andatevene! #JuveSLB 0-2 #JuveBenfica #Mottaout pic.twitter.com/MjYI9wnS0D — Giuseppe Latorraca (@GiuseLatorraca2) January 29, 2025

La sessione di gennaio è ormai finita e manca sempre un centrale per rimpiazzare l’infortunato (ad ottobre) Bremer. E ora si è fatto male anche Kalulu. Peggio di così, è dura…