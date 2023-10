Superbike, GP Jerez 2023: Bautista vice gara-1 ed è campione del mondo

Alvaro Bautista vince gara 1 del Gp di Jerez della Frontera, ultimo appuntamento del campionato Superbike, e conquista in anticipo il titolo mondiale. Scattato dalla pole, il 38enne pilota spagnolo della Ducati bissa il titolo dello scorso anno disputando una stagione perfetta con 25 vittorie su 34 gare disputate. Sconfitto Toprak Razgatlioglu, che è secondo ma non riesce ad evitare la festa di Bautista. Completa il podio Andrea Locatelli con l’altra Yamaha, davanti a Jonathan Rea, sesto posto per Danilo Petrucci e ottavo per Michael Ruben Rinaldi con l’altra Ducati.