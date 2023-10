Sassuolo-Bologna: infortunio Beukema nel riscaldamento pre-partita, al suo posto Bonifazi dal 1′

Tegola per il Bologna a pochi minuti dal match contro il Sassuolo. Annunciato nella distinta ufficiale, Sam Beukema è invece stato costretto a dare forfait per un infortunio muscolare accusato durante il riscaldamento pre-partita. Al suo posto Thiago Motta deve inserire dunque dal 1′ Kevin Bonifazi. Si tratta, per il difensore olandese, di un risentimento ai flessori, è regolarmente in panchina ma per precauzione non entrerà.