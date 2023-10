Formazioni ufficiali Barcellona-Real Madrid, Liga 2023/2024

Le formazioni ufficiali di Barcellona e Real Madrid, sfida valida per l’undicesima giornata di Liga 2023/2024. Primo ‘Clasico’ della stagione, con le polemiche delle ultime settimane che hanno surriscaldato ancora più gli animi in vista del match. La squadra di Ancelotti ci arriva con un punto in più rispetto a quella di Xavi, ma entrambe devono rispondere a un Granada che continua a vincere ed è in testa alla Liga. Il fischio d’inizio è fissato alle 16:15 di sabato 28 ottobre, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI BARCELLONA-REAL MADRID

BARCELLONA: in attesa

REAL MADRID: in attesa