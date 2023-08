Mugello, morto motociclista durante una gara amatoriale

Durante una gara amatoriale sulla pista del Mugello, tre motociclisti sono stati coinvolti in un incidente e uno di loro ha perso la vita. Durante lo svolgimento della ‘Promo racing cup 2023’, un insieme di gare riservato a piloti non professionisti valido per la Coppa Fmi, tre partecipanti sono entrati in contatto alla fine del rettilineo principale durante la gara ‘Amatori 1000 avanzata’. I soccorsi si sono recati sul posto immediatamente, praticando le pratiche rianimatorie su uno dei tre. Purtroppo gli sforzi dei medici non sono serviti e il pilota ha perso la vita. Gli altri due motociclisti coinvolti avrebbero riportato fratture multiple, senza essere però in pericolo di vita. Tutte le gare in programma oggi sono state sospese.