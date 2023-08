Salernitana-Udinese, Paulo Sousa: “Dia sta crescendo, dietro la punta può incidere di più”

“Dia sta crescendo settimana dopo settimana, ma non è ancora al suo livello. A Roma, sul breve, a tratti l’ho visto brillante. Adesso possiamo dargli maggiore minutaggio. Boulaye è un calciatore importante, il migliore che abbiamo”. Lo ha detto il tecnico della Salernitana, Paulo Sousa in vista della partita contro l’Udinese, in programma lunedì alle 18:30. E sul ruolo perfetto per l’ex Villarreal: “Se noi fossimo una squadra in grado di giocare per il 90% del tempo nella metà campo avversaria, lo avrei schierato come prima punta perchè ha molta mobilità e copre bene gli spazi. Ma devo considerare i nostri bisogni e ritengo che dietro a una punta che dà profondità possa incidere maggiormente, anche per la sua fisicità“. Poi spiega: “Alla fine del mercato penserò in base ai giocatori che sono a disposizione e valuterò se possiamo lavorare su un altro modulo. Le caratteristiche di Cabral ci possono aiutare sotto questo punto di vista. L’anno scorso in certi momenti abbiamo giocato diversamente”, aggiunge in relazione ad un possibile cambio modulo.