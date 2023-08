Highlights Italia-Repubblica Dominicana 82-87: Mondiali basket 2023 (VIDEO)

di Redazione 1

Gli highlights e le azioni salienti di Italia-Repubblica Dominicana 87-82, match della seconda giornata dei Mondiali di basket 2023. Non basta un avvio a razzo da 12-0 agli uomini di Pozzecco (espulso prima dell’intervallo). La Repubblica Dominicana colleziona percentuali sopra il 40% da tre punti, contro il 21% degli azzurri che chiude con Spissu miglior marcatore. Karl-Anthony Towns chiude con la doppia doppia da 24 punti e 11 rimbalzi, mentre Andres Feliz tocca la stessa quota con un 7/10 da tre. Nel finale l’assedio d’orgoglio porta l’Italia sul -3, ma non basta per la rimonta.