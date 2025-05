E’ morto a Roma, all’età di 87 anni, Nino Benvenuti, autentica icona del pugilato italiano e mondiale.

Lutto nel mondo della boxe, per la morte, a Roma, all’età di 87 anni, di Nino Benvenuti, icona del pugilato italiano e mondiale.

Chi era Nino Benvenuti

Nato a Isola d’Istria il 26 aprile 1938, Benvenuti è stato campione olimpico dei pesi welter nei Giochi Olimpici di Roma 1960, campione mondiale dei pesi superwelter tra il 1965 e il 1966, campione europeo dei pesi medi tra il 1965 e il 1967, campione mondiale dei pesi medi tra il 1967 e il 1970. Nel 1968 ha vinto il prestigioso premio di Fighter of the year e nel 1992 è stato inserito nella International Boxing Hall of Fame, primo italiano a ricevere entrambi i riconoscimenti.

Il ricordo di Patrizio Oliva

“E’ una notizia tristissima, sono molto avvilito”. Patrizio Oliva è sinceramente commosso nel ricordare la figura di Nino Benvenuti, scomparso oggi all’età di 87 anni. “E’ stato il mio faro e la mia luce, mi ha ispirato a boxare in quella maniera – sottolinea all’Italpress l’ex campione napoletano, oro olimpico a Mosca 1980 nei superleggeri – Mi piaceva come persona, era elegante ed aveva un linguaggio forbito. Era un uomo colto in un periodo in cui i pugili non riuscivano a mettere due parole in fila”. Oliva racconta anche un episodio particolare: “A 17 anni, quando divenni campione italiano dilettanti a Torino, Nino era presente e, vedendomi combattere, disse ai giornalisti che io ero il suo erede. Ci aveva visto lungo”.