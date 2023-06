Moto3, risultati e classifica prove libere 3 GP Germania 2023: Artigas il più veloce, Rossi 5°

E’ Xavier Artigas a far registrare il giro più veloce al termine delle prove libere 3 del Gran Premio di Germania 2023 di Moto3. Il pilota spagnolo ha fermato il tempo in 1.40.923 e ha tenuto dietro Aji e Ogden in quella che è l’ultima sessione di prove prima delle qualifiche. Ben quattro invece gli azzurri in top 10: il migliore è Riccardo Rossi, quinto. FP3 dunque andate in archivio, ecco di seguito i risultati e la classifica di oggi con i primi dieci classificati sul circuito del Sachsenring.

RISULTATI FP3 MOTO3 GERMANIA