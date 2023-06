F1 GP Canada 2023, Sainz: “Ci manca un po’ di passo, ma stiamo progredendo bene”

“Il poco tempo pista a disposizione in FP1 ha portato a una FP2 particolarmente intensa nella quale abbiamo provato tutte e tre le mescole da asciutto e diversi set up per migliorare la performance della vettura”. Lo ha detto Carlos Sainz, pilota della Ferrari, dopo le anomale prove libere del venerdì del GP del Canada in cui ha fatto segnare il terzo tempo: “Abbiamo progredito bene nel corso della giornata: il risultato è piuttosto positivo anche se ci manca ancora un po’ di passo e di prestazione assoluta in vista di domani”.