F1 GP Canada 2023, Leclerc: “Venerdì positivo, sensazioni buone”

“È solo venerdì e c’è ancora molto lavoro da fare ma nel complesso è stata una giornata positiva perché le sensazioni in macchina sono state buone”. Lo ha detto il pilota della Ferrari, Charles Leclerc, dopo le seconde prove libere del venerdì del GP del Canada in cui ha fatto segnare il quinto tempo, mostrando però un ottimo passo gara oltre a guidare per metà sessione (allungata a 90 minuti a causa delle FP1 saltate) con pista meno gommata: “La classifica non riflette pienamente il valore del nostro potenziale perché non ho potuto sfruttare il secondo set di Soft a causa della bandiera rossa. Anche il passo sembra buono e continueremo a lavorare in questa direzione”.