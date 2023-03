Moto3, qualifiche Gp Portogallo 2023: risultati e griglia di partenza, pole position per Sasaki

I risultati e la griglia di partenza del Gran Premio del Portogallo 2023, primo appuntamento del Mondiale di Moto3. Sul circuito di Portimao a conquistare la pole position è stato Ayumu Sasaki su Husqvarna davanti al rookie Josè Antonio Rueda e Joel Kelso. Tra gli italiani Nepa è il migliore in decima posizione, mentre Riccardo Rossi partirà dodicesimo. Delusione per Romano Fenati, apparso in grande difficoltà e costretto domani a partire dalla penultima fila.

La griglia di partenza