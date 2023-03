Turris-Messina oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Turris-Messina, match valevole per la trentaquattresima giornata del campionato italiano di Serie C 2022/2023. I padroni di casa, dopo aver incassato la sconfitta nello scorso turno contro il Pescara, vogliono ripartire con una vittoria per provare ad allontanarsi dalla zona playout. La squadra siciliana, dal suo canto, è reduce da due vittorie consecutive contro Potenza e Pescara e spera di calare il tris così da mantenere le dovute distanze dalla zona retrocessione La partita andrà in scena nella giornata di sabato 25 marzo alle ore 14:30 e sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports e nella Diretta Gol di Sky Sport.

