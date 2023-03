Beach volley, World Tour 2023: tre coppie azzurre nei quarti di finale a Tepic, prima volta dal 2018

È grande Italia nella tappa di Tepic del World Tour 2023 di beach volley, con tre coppie (sulle quattro al via) che si sono qualificate per i quarti di finale: solo Daniele Lupo ed Enrico Rossi sono stati eliminati, sconfitti per mano dei fortissimi olandesi Brouwer/Meeuwsen, da sempre duo letale per gli azzurri. Insomma, la bontà del risultato è testimoniata da questo dato: l’ultima volta che tre coppie azzurre si erano spinte ai quarti di un torneo così importante era il 2018.

Tra coloro che ce l’hanno fatta, spiccano sicuramente Marta Menegatti e Valentina Gotardi, le quali si sono sbarazzate delle statunitensi Cannon/Sponcil (21-16, 21-16) e adesso se la vedranno con le canadesi Paredes/Wilkerson. Due, invece, le coppie maschili, a partire da quella composta da Alex Ranghieri e Adrian Carambula, che ora affronteranno gli svedesi Ahman/Hellvig. Quarti di finale raggiunti anche per Paolo Nicolai e Samuele Cottafava, con questi ultimi che hanno letteralmente dominato contro gli estoni Nolvak/Tiisar (21-11, 21-16) e, per un posto in semifinale, dovranno vedersela con gli olandesi Boermans/De Groot.

TEPIC 2023 – OTTAVI DI FINALE FEMMINILI

Carol / Barbara (Bra) – Placette / Richard (Fra) 2-1 (21-9, 18-21, 16-14)

Cannon / Sponcil (Usa) – Gottardi / Menegatti (Ita) 0-2 (16-21, 16-21)

Ana Patrícia / Duda (Bra) – Nuss / Kloth (Usa) 2-1 (24-22, 22-24, 15-10)

Mariafe / Clancy (Aus) – Pavan / Bukovec (Can) 2-0 (21-13, 21-12)

TEPIC 2023 – OTTAVI DI FINALE MASCHILE

Nolvak / Tiisaar (Est) – Cottafava / Nicolai (Ita) 0-2 (11-21, 16-21)

Perusic/Schweiner (Cze) – Losiak / Bryl (Pol) 2-1 (12-21, 21-16, 15-10)

Lupo/Rossi (Ita) – Brouwer/Meeuwsen (Ned) 0-2 (14-21, 19-21)

Ahman / Hellvig (Swe) – Grimalt / Grimalt (Chi) 2-1 (18-21, 21-15, 15-8)