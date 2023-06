Altri guai per McGregor: accusato di violenza sessuale durante partita delle Finals Nba

Guai su guai per Connor McGregor. L’ex star della UFC, che nei giorni scorsi era tornato sulle prima pagine per aver colpito la mascotte dei Miami Heat durante quella che doveva essere una gag in un intermezzo pubblicitario, è ora accusato di violenza sessuale nei confronti di una donna nei bagni dello del Kaseya Center durante le Nba Finals fra i Miami Heat e i Denver Nuggets. McGregor ha negato le accuse. “Siamo a conoscenza delle accuse e stiamo conducendo un’indagine”, affermano i Miami Heat, i padroni di casa della partita.