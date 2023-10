Moto3, GP Indonesia 2023: griglia di partenza e risultati qualifiche, prima pole per Moreira

La griglia di partenza e i risultati delle qualifiche del Gran Premio d’Indonesia 2023, quindicesimo appuntamento del Mondiale di Moto3. Prima pole position stagionale per Diogo Moreira: il pilota brasiliano precederà nella griglia di partenza lo sagnolo Masia e il colombiano Alonso in una prima fila latina. Primo degli italiani Bertelle in ottava posizione e davanti a Nepa in nona. Ecco la griglia completa.

LA GRIGLIA DI PARTENZA

PRIMA FILA

1. Moreira D. MT Helmets-MSI 1:39.085

2. Masia J. Leopard Racing +0.040

3. Alonso D. AutoSolar GasGas Aspar M3 +0.225

SECONDA FILA

4. Veijer C. Liqui Moly Husqvarna Intact GP +0.278

5. Oncu D. Red Bull KTM Ajo +0.283

6. Furusato T. Honda Team Asia +0.284

TERZA FILA

7. Holgado D. Red Bull KTM Tech3 +0.341

8. Bertelle M. Rivacold Snipers Team +0.358

9. Nepa S. Angeluss MTA Team +0.381

QUARTA FILA

10. Munoz D. Boe Motorsports +0.388

11. Sasaki A. Liqui Moly Husqvarna Intact GP +0.465

12. Ortola I. Angeluss MTA Team +0.675

QUINTA FILA

13. Kelso J. CFMoto Racing Prustel GP +0.728

14. Fernandez A. Leopard Racing +0.825

15. Aditama A. Honda Team Asia +0.933

SESTA FILA

16. Rueda J. A. Red Bull KTM Ajo +1.079

17. Ogden S. VisionTrack Racing Team +1.186

18. Whatley J. VisionTrack Racing Team +1.822