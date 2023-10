MotoGP, GP Indonesia 2023: griglia di partenza e risultati qualifiche, pole Marini. Bagnaia nelle retrovie

La griglia di partenza e i risultati delle qualifiche del Gran Premio d’Indonesia 2023, quindicesimo appuntamento del Mondiale MotoGP. A scattare dalla pole position sarà Luca Marini davanti a Maverick Vinales ed Aleix Espargaro. Sesta posizione per Jorge Martin, che in questo fine settimana proverà a scalzare Bagnaia dalla prima posizione nella classifica piloti. Il campione del mondo della Ducati non ha iniziato bene il suo sabato: è rimasto fuori nel Q1 e partirà dalla tredicesima posizione. Ecco la griglia completa.

LA GRIGLIA DI PARTENZA

PRIMA FILA

1. L. Marini

2. M. Vinales

3. A. Espargaro

SECONDA FILA

4. F. Quartararo

5. B. Binder

6. J. Martin

TERZA FILA

7. F. Di Giannantonio

8. M. Marquez

9. M. Bezzecchi

QUARTA FILA

10. J. Miller

11. E. Bastianini

12. M. Oliveira

QUINTA FILA

13. F. Bagnaia

14. J. Zarco

15. F. Morbidelli

SESTA FILA

16. P. Espargaro

17. R. Fernandez

18. A. Fernandez

SETTIMA FILA

19. J. Mir

20. T. Nakagami

21. A. Rins