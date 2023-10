Scommesse, ‘Gazzetta’: Fagioli verso il patteggiamento. Zalewski al momento non indagato

Il calcio italiano è ancora una volta scosso da uno scandalo che vede coinvolti a quanto pare diverse decine di giocatori di alto livello nel caso scommesse. Per ora gli indagati dalla Procura di Torino restano tre, ovvero Fagioli, Tonali e Zaniolo, mentre nonostante il suo nome sia uscito nel corso della giornata di ieri tramite il sito Dillinger News di Fabrizio Corona, quello di Nicola Zalewski ad oggi non è nel registro degli indagati perché non vi sono evidenze di un suo coinvolgimento. Gli inquirenti continuano ovviamente ad analizzare le chat dei dispositivi sequestrati e se ne saprà eventualmente di più nel prossimo futuro. Intanto la Roma ha messo per ora a disposizione del giovane calciatore un legale e il suo entourage sta riflettendo se andare sporgere denuncia o meno.

Intanto la vicenda che più viaggia spedita è quella di Nicolò Fagioli, sin dall’inizio collaborativo con la Procura Federale e per i quali potrebbe arrivare già in tempi brevi la sentenza. Il centrocampista della Juventus, che secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport pare aver mosso in pochi mesi denaro per cifre vicine al milione di euro, è già stato interrogato dal procuratore federale Chinè e si ipotizza un patteggiamento già nel corso della prossima settimana.