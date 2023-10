Moto3, GP Giappone 2023: risultati e classifica, Masia vince e diventa leader della generale

Risultati e classifica del Gran Premio del Giappone 2023 di Moto3. A trionfare sul circuito di Motegi è Jaume Masia, che bissa il successo ottenuto in India e prosegue il suo ottimo momento di forma, come testimonia la classifica generale. Grazie a questo risultato, lo spagnolo si è infatti portato al comando del Mondiale con 6 punti di vantaggio su Sasaki e 9 su Holgado. Proprio questi due piloti, in quest’ordine, sono arrivati alle sue spalle, salendo anch’essi sul podio. Il miglior italiano è Stefano Nepa, che ottiene un prezioso quarto posto e conquista punti importanti. Tredicesimo invece Riccardo Rossi. Di seguito ecco l’ordine di arrivo.

CLASSIFICA PILOTI AGGIORNATA

L’ORDINE DI ARRIVO

1 Masia

2 Sasaki

3 Holgado

4 Nepa

5 Ortolá

6 Muñoz

7 Alonso

8 Toba

9 Yamanaka

10 Rueda

11 Veijer

12 Furusato

13 Rossi

14 Moreira

15 Kelso