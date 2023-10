Boxe, Canelo Alvarez batte Charlo a Las Vegas e difende il titolo mondiale unificato dei supermedi

Saul Canelo Alvarez batte Jermell Charlo alla T-Mobile Arena di Las Vegas e difende i titoli Ibf, Wba, Wbc e Wbo. Non ha tradito le attese il talento messicano di Guadalajara, che si è imposto per verdetto unanime dei giudici e l’ha fatto sfoderando una prestazione semplicemente fantastica. Bravo a prendere l’iniziativa ed essere propositivo fin da subito, Canelo ha subito messo alle corde il suo avversario, che non ha mollato ma ha comunque faticato a tenere il ritmo del messicano. Con il passare delle riprese l’andamento non è cambiato, anzi Charlo è persino finito in ginocchio nel settimo round, salvo poi rialzarsi. Ad eccezione dell’ultima ripresa, in cui Canelo ha accusato un po’ di stanchezza, si può dire che sia stato un incontro a senso unico. Non a caso a trionfare è stato il messicano, capace di difendere il titolo dei supermedi per la terza volta. Prima di lui non c’era mai riuscito nessuno.