Moto2, risultati ed ordine d’arrivo GP Francia 2023: successo di Tony Arbolino

I risultati e l’ordine di arrivo del GP di Francia 2023, quinta gara dell’anno del mondiale di Moto2. Sul circuito di Le Mans, a trionfare è Tony Arbolino, che centra il secondo successo stagionale e si porta al comando in solitaria in classifica generale. Il pilota italiano ha preceduto Salac, secondo, e Lopez, terzo. Quarta piazza per un buon Celestino Vietti, davanti a Dixon. A punti anche Dennis Foggia, quattordicesimo. Gara caratterizzata da una bandiera rossa sventolata al secondo giro per un pauroso incidente a tre che ha coinvolto Canet, Gonzalez e Arenas.

LA CLASSIFICA AGGIORNATA

ORDINE DI ARRIVO

1 Arbolino

2 Salac

3 López

4 Vietti

5 Dixon

6 Chantra

7 Baltus

8 Aldeguer

9 García

10 Ogura

11 Tulovic

12 Roberts

13 Alcoba

14 Foggia

15 Lowes