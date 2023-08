Moto2, ordine di arrivo e classifica prove libere 1 GP Gran Bretagna 2023: miglior tempo di Acosta, Arbolino 11°

L’ordine di arrivo e la classifica delle prove libere 1 del GP di Gran Bretagna 2023 di Moto2. Sul circuito di Silverstone, è Pedro Acosta a mettere a referto il miglior tempo, girando in 2:05.399. Alle sue spalle Chantra e Gonzalez, mentre non figurano italiani in top 10. Il migliore è Tony Arbolino, rivale di Acosta per il Mondiale, undicesimo a circa un secondo. Di seguito l’ordine di arrivo.

CLASSIFICA PROVE LIBERE 1