Europei beach volley Vienna 2023: Gottardi/Menegatti fuori ai quarti contro le spagnole Alvarez/Moreno

Con l’eliminazione di Gottardi/Menegatti, l’Italia femminile saluta definitivamente gli Europei di Vienna 2023 di beach volley. Alla sconfitta in mattinata di Bianchin/Scampoli, è seguito il ko di Valentina e Marta, favorite alla vigilia ma battute in due set dalle spagnole Alvarez/Moreno. Sulla sabbia della Danube Insel di Vienna, in Austria, il duo iberico ha prevalso con il punteggio di 2-0 (21-18, 23-21), staccando il pass per le semifinali. Non mancano i rimpianti per le italiane, reduci dalla vittoria ai danni della Finlandia agli ottavi e determinate ad approdare tra le migliori quattro della rassegna continentale. Nonostante due set equilibrati, e anche una chance nel secondo (sul 21-20) di forzare il tie-break, ad avere la meglio sono state però le avversarie.

