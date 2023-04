Moto2, griglia di partenza GP Argentina 2023: risultati e classifica qualifiche, Lopez in pole

La griglia di partenza del Gran Premio di Argentina 2023, dove è in corso di svolgimento il secondo weekend del Mondiale di Moto2: ecco i risultati e la classifica delle qualifiche. Sarà Lopez a partire in pole position, seguito in prima fila da Canet e Chantra. Scopriamo di seguito la griglia di partenza in vista della sprint race

MOTO2 – GP ARGENTINA 2023 – GRIGLIA DI PARTENZA

PRIMA FILA

1. Lopez

2. Canet

3. Chantra

SECONDA FILA

4. Dixon

5. Acosta

6. Vietti

TERZA FILA

7. Gonzalez

8. Arbolino

9. Roberts

QUARTA FILA

10. Arenas

11. Binder

12. Baltus

QUINTA FILA

13. Salac

14. Lowes

15. Alcoba

SESTA FILA

16. Aldeguer

17. Bendsneyder

18. Kelly