Highlights e gol Ancona-Carrarese 3-3, girone B Serie C 2022/2023 (VIDEO)

di Christian Poliseno 26

Gli highlights e i gol di Ancona-Carrarese, match valevole per la trentacinquesima giornata del girone B del campionato di Serie C 2022/2023. Spettacolare 3-3: doppio vantaggio iniziale dei padroni di casa. Che vanno in gol con Petrella e Simonetti. Prima della fine del primo tempo però, gli ospiti pareggiano con Bozhanaj ed Energe. Carrarese in vantaggio al minuto 91′ con Capello, ma subito Paolucci firma il nuovo e dfinitivo pareggio: 3-3. Ecco il video delle azioni salienti e delle marcature della partita.