Formazioni ufficiali Juventus-Hellas Verona, Serie A 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Juventus ed Hellas Verona, sfida valida per la ventottesima giornata di Serie A 2022/2023. I bianconeri dopo la sconfitta di Roma hanno ripreso il loro cammino battendo la Sampdoria in casa e soprattutto l’Inter a domicilio. Ora si torna all’Allianz Stadium per affrontare un Hellas che dopo un ottimo inizio di 2023 ha rallentato ed è distante cinque punti dalla salvezza. Diversi giocatori in dubbi per Zaffaroni, mentre Allegri come spesso accaduto in questa stagione deve fare a meno di Chiesa e Pogba. Il fischio d’inizio è fissato alle 20:45 di sabato 1 aprile, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI UDINESE-MILAN

JUVENTUS: in attesa

HELLAS VERONA: in attesa