Ultima trasferta dei gironi per le italiane nella Cev Champions League 2024/2025 di volley femminile. L’obiettivo è vincere ancora per avvicinarsi ai quarti di finale e proseguire nel migliore dei modi l’avventura nella massima competizione continentale per club. Tre sfide sulla carta facili, che potrebbero portare gli allenatori a fare ampio turnover, ma non bisogna sottovalutare le avversarie. La prima a scendere in campo sarà la Savino Del Bene Scandicci, reduce dalla sofferta vittoria a Perugia. La squadra di Marco Gaspari si affida moltissimo ad Ekaterina Antropova, che però sembra stia pagando gli sforzi della lunga estate azzurra e di una prima parte di stagione ricca di partite. Coach Gaspari dunque dovrà meditare con attenzione su quale formazione schierare per evitare di complicarsi la vita e lasciare punti per strada. L’avversaria è il Voluntari Bucarest dell’italiano Stefano Saja, che arriva da quattro vittorie consecutive ed è seconda nel campionato rumeno.

Qualche ora più tardi scenderà in campo anche la Numia Vero Volley Milano, che arriva dalla dolorosa sconfitta al tie-break contro Novara ed è al momento quarta nel campionato italiano. Dopo un avvio di stagione complicato per via dei problemi fisici, la squadra di Stefano Lavarini fatica a trovare continuità ad alta intensità (come dimostrano le sconfitte rimediate in tutti i big match disputati fin qui), nonostante una ritrovata (e strepitosa) Paola Egonu. Proprio l’opposta azzurra potrebbe godere di un match di riposo, con la canadese Anna Smrek pronta a giocare la prima partita con le meneghine. Dall’altra parte della rete c’è il Porto di coach Miguel Coelho, quinto nella massima serie lusitana, che finora in Champions ha incassato tre sconfitte ed una vittoria (in casa contro il Calcit Kamnik).

Diverso il discorso per l’Imoco Conegliano, che ha iniziato il 2025 travolgendo Vallefoglia dopo aver completato l’en-plein di trofei nel 2024. Le pantere di Daniele Santarelli sono ancora imbattute in stagione e vanno a caccia del 31esimo successo consecutivo per blindare la qualificazione ai quarti di finale di Champions. Dall’altra parte della rete c’è il Mladost Zagabria, che nel 2024 ha fatto il pieno di trofei in Croazia. Le croate di Darko Noijc, con la regia della giovanissima Ana Prkacin (17 anni), sono al momento seconde in patria, mentre in Champions sono già fuori dalla lotta per il passaggio del turno con le quattro sconfitte rimediate. Di seguito, il programma dettagliato di tutte le partite e la situazione classifiche.

QUINTO TURNO GIRONI: PROGRAMMA E TV

Le tre partite delle squadre italiane del quinto turno dei gironi della Cev Champions League 2024/2025 di volley femminile saranno trasmesse in diretta tv per gli abbonati sui canali Sky Sport, visibili anche su Sky Go e Now, e in diretta streaming su DAZN. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con dirette testuali, le cronache al termine, tutti i risultati e la classifica aggiornati in tempo reale per non perdersi alcuna emozione. Di seguito, il calendario completo del quinto turno con date e orari italiani.

MARTEDI’ 7 GENNAIO

18.00 PGE Grot Budowlani Lodz vs Fenerbahce Medicana Istanbul (Pool D)

18.00 Calcit Kamnik vs Vakifbank Istanbul (Pool C)

MERCOLEDI’ 8 GENNAIO

18.00 C.S.O. Voluntari 2005 vs Savino Del Bene Scandicci (Pool E)

18.00 SSC Palmberg Schwerin vs Levallois Paris Saint Cloud (Pool B)

18.30 Vasas Obuda Budapest vs Neptunes Nantes (Pool D)

20.30 Allianz MTV Stoccarda vs BKS Bostik ZGO Bielsko-Biala (Pool E)

20.30 FC Porto vs Numia Vero Volley Milano (Pool C)

GIOVEDI’ 9 GENNAIO

19.00 Tent Obrenovac vs Eczacibasi Dynavit Istanbul (Pool B)

19.00 Maritza Plovdiv vs Developres Resovia (Pool A)

20.00 Mladost Zagabria vs A. Carraro Imoco Conegliano (Pool A)

LE CLASSIFICHE DEI GIRONI DOPO IL QUARTO TURNO

POOL A

A. Carraro Imoco Conegliano (ITA) 4V-0P-12pt Developres Resovia (POL) 3V-1P-9pt Maritza Plovdiv (BUL) 1V-3P-3pt Mladost Zagabria (CRO) 0V-4P-0pt

POOL B

Eczacibasi Dynavit Istanbul (TUR) 4V-0P-12pt Tent Obrenovac (SRB) 3V-1P-8pt SSC Palmberg Schwerin (GER) 1V-3P-3pt Levallois Paris Saint Cloud (FRA) 0V-4P-1pt

POOL C

Vakifbank Istanbul (TUR) 4V-0P12pt Numia Vero Volley Milano (ITA) 3V-1P-9pt Fc Porto (POR) 1V-3P-3pt Calcit Kamnik (SLO) 0V-4P-0pt

POOL D

Fenerbahce Medicana Istanbul (TUR) 4V-0P-12pt PGE Grot Budowlani Lodz (POL) 3V-1P-8pt Vasas Obuda Budapest (HUN) 1V-3P-2pt Neptunes Nantes (FRA) 0V-4P-2pt

POOL E