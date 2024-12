La diretta testuale live di Perugia-Padova, partita valevole per la seconda giornata di ritorno del campionato di Superlega 2024/2025 di volley maschile. Gli uomini di Angelo Lorenzetti, saldamente al primo posto, scendono sul campo di casa per conquistare il tredicesimo successo in campionato e rimanere così imbattuti. I Block Devils vogliono continuare a crescere e fare il pieno di entusiasmo in vista delle prossime sfide, in Italia e in Champions League.

Dall’altra parte della rete ci sono i veneti di Jacopo Cuttini, noni in classifica, che vanno a caccia dell’impresa per provare a strappare punti alla capolista ed allontanarsi dalla zona bassa della classifica. Si preannuncia spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 18.00 di domenica 22 dicembre al Pala Barton di Perugia. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live della partita tra Sir Susa Vim Perugia e Sonepar Padova della Superlega 2024/2025 di volley maschile aggiornata minuto per minuto, per non perdersi alcuna emozione.

