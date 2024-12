Joao Fonseca vince le Next Gen Finals 2024. Il brasiliano batte l’americano Learner Tien in quattro set. 2-4 4-3(8) 4-0 4-2 il punteggio a favore del brasiliano, che ha fatto girare verso di sé la partita nel tie-break ad alta tensione del secondo set. Dopo tre set point non sfruttati sul 6-3, il numero 145 del mondo salva una palla del 2-0 per Tien e chiude 10-8 spegnendo praticamente del tutto la resistenza del 122 Atp. Due break nel terzo set e nessuna palla break concessa nei due set conclusivi, che incoronano il brasiliano a Jeddah. Fonseca chiude il torneo da imbattuto in virtù delle tre vittorie nella fase a gironi (Fils, Tien, Mensik) e di quella in semifinale con van Assche prima del 3-1 di oggi nell’ultimo atto. Resta comunque ottimo il torneo di Tien, che ha ottenuto tre grandi vittorie con Mensik, Fils e Michelsen e proverà ad esplodere definitivamente nel 2025 nel circuito Atp dopo un 2024 incredibile nei Challenger.

Gli altri vincitori

Fonseca si iscrive all’albo d’oro della competizione, inaugurata nel 2017 con la vittoria del coreano Hyeon Chung. Diversi grandi campioni tra i vincitori. Nel 2018 trionfò a Milano Stefanos Tsitsipas. L’anno dopo fu il turno di Jannik Sinner, vincitore più giovane nella storia del torneo appena prima di Fonseca. Dopo lo stop del 2020 causa covid, Carlos Alcaraz nel 2021 diventa il terzo più precoce a trionfare. Nell’ultima edizione a Milano (2022) alza il trofeo Brandon Nakashima. Lo scorso anno Hamad Medjedovic ha inaugurato le prime Finals in Arabia Saudita.

Buone sensazioni da Michelsen e van Assche, meno da Mensik e Shang

Tolti i finalisti Fonseca e Tien, il francese Luca van Assche si è reso protagonista di un ottimo torneo. Gioco equilibrato e con pochi errori che ha permesso al transalpino, nonostante un peso di palla inferiore a quasi tutti gli altri partecipanti, di spingersi fino alla semifinale.. Non il migliore dei tornei, per usare un eufemismo, per Juncheng Shang. Il cinese ha manifestato il suo disappunto, anche sui profili social di riferimento, nel giocare a dicembre e ha perso all’esordio con van Ascche e alla seconda con Basavareddy, chiudendo il tutto con il ritiro con Michelsen dopo un set. Servirà ben altro per migliorare la posizione numero 50 Atp che al momento occupa. Condizione non esaltante anche per i due favoriti ai nastri di partenza Arthur Fils e Jakub Mensik. I due sono finiti a giocarsi la qualificazione in semifinale nell’ultimo match della fase a gironi. Entrambi poco reattivi fisicamente e poco vogliosi di spendere energie a meno di dieci giorni dall’inizio della stagione 2025. Buon torneo quello di Alex Michelsen, che sembrava ben indirizzato verso la finale, ma ha staccato la spina sul 2-1 in semifinale contro Tien. Nel complesso lo statunitense classe 2004 sembrerebbe essere più pronto rispetto ai colleghi di top 50 Fils, Mensik e Shang.