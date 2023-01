LIVE – Novara-Vakifbank: gironi Champions League femminile 2023 volley in DIRETTA

La diretta testuale live di Igor Gorgonzola Novara-Vakifbank Istanbul, partita valevole per la terza giornata della Pool C di Cev Champions League femminile 2022/2023 di volley. Grande attesa per il big match della massima competizione continentale per club. Le azzurre di Stefano Lavarini scendono sul campo di casa per conquistare la terza vittoria e rimanere così al primo posto del girone. Dall’altra parte ci sarà la corazzata turca di Giovanni Guidetti e dell’ex Paola Egonu, anch’essa imbattuta e ancora a punteggio pieno. Si preannuncia dunque grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 20.00 di martedì 10 gennaio al Pala Igor Gorgonzola Novara. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live della sfida Novara-Vakifbank di Champions League femminile 2022/2023 di volley aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un emozione.

