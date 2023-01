Ciclismo, Vuelta 2023: svelato il percorso, ci sono Angliru e Tourmalet

Gli organizzatori della Vuelta 2023 hanno annunciato ufficialmente quest’oggi il percorso e il calendario dell’edizione numero 78 della corsa spagnola. L’ultimo Grande Giro della stagione prenderà il via da Barcellona il prossimo 26 agosto con una cronosquadre di 14,6 chilometri, per concludersi il 17 settembre con la tradizionale passerella di Madrid. Nel mezzo un’altra cronometro e come sempre tanta, tantissima salita: due gli arrivi che sicuramente stuzzicheranno i tifosi e gli appassionati, con l’Alto de l’Angliru che torna in calendario e lo sconfinamento in Francia per affrontare il mitico Col du Tourmalet, salita simbolo del Tour de France. Di seguito il calendario completo e dettagliato.

Il calendario completo della Vuelta 2023

Sabato 26 agosto, 1^ tappa: Barcellona-Barcellona (cronosquadre di 14,6 km)

Domenica 27 agosto, 2^ tappa: Mataro-Barcellona (181,3 km)

Lunedì 28 agosto, 3^ tappa: Suria-Arinsal/Andorra (158,5 km)

Martedì 29 agosto, 4^ tappa: Andorre la Vieille-Tarragona (183,4 km)

Mercoledì 30 agosto, 5^ tappa: Morella-Burriana (185,7 km)

Giovedì 31 agosto, 6^ tappa: La Vall d’Uixo-Osservatorio di Javalambre (181,3 km)

Venerdì 1° settembre, 7^ tappa: Utiel-Oliva (188,8 km)

Sabato 2 settembre, 8^ tappa: Denia-Xorret de Cati (164 km)

Domenica 3 septembre, 9^ tappa: Cartagena-Caravaca de la Cruz (180,9 km)

Lunedì 4 settembre (primo giorno di riposo)

Martedì 5 settembre, 10^ tappa: Valladolid-Valladolid (crono individuale di 25 km)

Mercoledì 6 settembre, 11^ tappa: Lerma-Laguna Negra (163,2 km)

Giovedì 7 settembre, 12^ tappa: Olvega-Saragozza (165,4 km)

Venerdì 8 settembre, 13^ tappa: Formigal-Col du Tourmalet (134,7 km)

Sabato 9 settembre, 14^ tappa: Sauveterre de Bearn-Larra/Belagua (161,7 km)

Domenica 10 settembre, 15^ tappa: Pamplona-Lekunberri (156,5 km);

Lunedì 11 settembre (secondo giorno di riposo)

Martedì 12 settembre, 16^ tappa: Liencres – Bejes (119,7 km)

Mercoledì 13 settembre, 17^ tappa: Ribadesella-Alto de l’Angliru (122,6 km)

Giovedì 14 settembre, 18^ tappa: Pola de Allande-La Cruz de Linares (178,9 km)

Venerdì 15 settembre, 19^ tappa: La Baneza-Iscar (177,4 km)

Sabato 16 settembre, 20^ tappa: Manzanares el Real-Guadarrama (208,4 km)

Domenica 17 settembre, 21^ tappa: Ippodromo della Zarzuela-Madrid (101 km).