Volley, Champions League femminile 2022/2023: Vakifbank troppo forte, Novara cede 0-3

Ritorno in Italia con vittoria per Paola Egonu, che guida il Vakifbank Istanbul al successo per 0-3 (21-25, 22-25, 19-25) sull’Igor Gorgonzola Novara. Il vero big match della giornata è equilibrato per lunghi tratti, ma nei momenti decisivi è sempre la compagine turca a mettere la marcia più alta e aggiudicarsi i tre parziali di gioco. Alla fine sono 25 i punti messi a referto dall’azzurra che gioca in Turchia, protagonista di una prestazione di altissimo livello. Alla formazione piemontese non basta una Karakurt mai doma e autrice di 21 punti. Resta a sei punti in classifica, con il Vakifbank che invece è leader del Girone C a punteggio pieno.

LA PARTITA – Un primo set non spettacolare, con Novara che fa fatica ad entrare in partita, subendo un parziale di 1-6 per iniziare. Pur avvicinandosi più volte, anche fino al -1, la squadra di casa non riesce mai a trovare la parità. Nelle fasi conclusive il Vakif cambia marcia e chiude 21-25 con il vincente di Egonu. Il secondo parziale è all’insegna dell’equilibrio, le due squadre rispondono puntualmente ai tentativi di allungo delle avversarie, Novara tiene botta soprattutto grazie a Karakurt, ma come accaduto nel primo set la compagine turca mette una marcia diversa nel finale. Dal 18-18 il Vakif mette quattro punti di fila che, di fatto, decidono il set, chiuso 22-25.

Con l’inerzia tutta a proprio favore, la squadra turca torna in campo per il terzo set con un’invidiabile serenità. Egonu e compagne giocano più “leggere” e sembrano una macchina perfetta a cui non si può opporre resistenza. Novara va in difficoltà sin dalle prime battute, prova a restare in partita anche grazie all’apporto del numeroso pubblico di casa, ma il Vakif è in controllo e chiude 19-25.