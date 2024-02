LIVE – Monza-Varsavia: finale andata Challenge Cup maschile 2024 volley in DIRETTA

La diretta testuale live di Mint Vero Volley Monza-Projekt Varsavia, partita di andata della finale della Cev Challenge Cup maschile 2023/2024 di volley. I brianzoli di Massimo Eccheli scendono in campo per la loro terza finale europea dopo aver eliminato i turchi del Galatasaray Istanbul e vanno a caccia subito di punti importanti in trasferta. La compagine polacca, che in semifinale ha superato i finlandesi dell’Akaa Volley, vuole invece sfruttare il tifo del proprio pubblico per avvantaggiarsi in vista del ritorno in Italia. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 17.30 di mercoledì 21 febbraio alla Torwar Hall COS di Varsavia, in Polonia. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live della partita Monza-Varsavia della Cev Challenge Cup 2023/2024 di volley maschile aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un’emozione.

COME VEDERE LA PARTITA IN TV

VOLLEY, QUALIFICAZIONI PARIGI 2024: COME FUNZIONANO

CALENDARIO VOLLEY 2024: TUTTI GLI EVENTI

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5

MONZA – VARSAVIA (inizia alle 17.30)

_______________________________________________________________________