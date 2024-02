F1 test Bahrain 2024, Verstappen: “Bello tornare alla guida, una buona giornata per noi”

“È bello tornare di nuovo su una macchina di F1 e oggi mi sono divertito in pista. Abbiamo percorso molti giri e provato parecchie cose con la macchina, il che era importante, sono molto soddisfatto nel complesso di come è andata”. Max Verstappen con queste parole commenta la prima giornata di test della F1 in Bahrain. Miglior tempo sia durante la mattina che nel pomeriggio per il campione del Mondo in carica. “Dopo la pausa invernale, i primi giri ti sorprendono sempre un po’, ma poi ti riprendi abbastanza velocemente. Nel complesso – aggiunge il pilota della Red Bull – la macchina sta rispondendo bene e considerando che erano solo test, abbiamo avuto una bella giornata”. “Guardando a domani, stiamo parlando con i nostri ingegneri di quali saranno i piani, ma non vedo l’ora di salire in macchina nel pomeriggio”, conclude.