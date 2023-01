LIVE – Monza-Piacenza 3-1 (22-25, 27-25, 25-20, 25-15): Superlega 2022/2023 volley in DIRETTA

La diretta testuale live di Vero Volley Monza-Gas Sales Bluenergy Piacenza, partita valevole per la quinta giornata di ritorno della regular season di Superlega 2022/2023 di volley maschile. I brianzoli di Massimo Eccheli, reduci dalla bella vittoria sul campo di Civitanova, vogliono un altro successo davanti ai propri tifosi per salire in classifica. Dall’altra parte della rete ci sono i biancorossi, sotto la guida di Massimo Botti dopo l’esonero di Lorenzo Bernardi e a caccia di riscatto dopo la sconfitta interna contro Siena. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 18.00 di sabato 21 gennaio all’Arena di Monza. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live della sfida Monza-Piacenza di Superlega 2022/2023 aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un emozione.

COME VEDERE LA PARTITA IN TV

CALENDARIO 16^ GIORNATA: DATE, ORARI E TV

SUPERLEGA 2022/2023: FORMULA E REGOLAMENTO

TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE

SUPERLEGA 2022/2023: TUTTE LE DATE DELLA STAGIONE

CALENDARIO VOLLEY 2023: TUTTI GLI EVENTI

QUALIFICAZIONI PARIGI 2024, VOLLEY: COME FUNZIONANO

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5

MONZA – PIACENZA 3-1 (22-25, 27-25, 25-20, 25-15)

_______________________________________________________

Quarto set – Finisce qui!!! Monza ribalta tutto e porta a casa la vittoria: 25-15 e 3-1.

Quarto set – Piacenza non è più in campo, e pare aver alzato bandiera bianca: 22-15.

Quarto set – Tiene il vantaggio Monza, adesso molto vicino alla vittoria: 18-13.

Quarto set – Rimane il + 5: 15-10.

Quarto set – Super Monza trova ben 5 azioni consecutive: 13-8.

Quarto set – Monza prova l’affondo che potrebbe essere decisivo: 10-8.

Quarto set – 7 pari. Torna l’equilibrio.

Quarto set – Sempre Monza a comandare il match: 6-4.

Quarto set – Subito parità: 1-1.

Terzo set – 25-20. Monza ribalta tutto nel secondo e nel terzo set. Inizia adesso quella che potrebbe essre l’ultima frazione. 2-1.

Terzo set – 23-19. Monza vicina a portare a casa il suo secondo set.

Terzo set – Tengono il +3 i padroni di casa: 19-16.

Terzo set – 17-14, Monza prova la staccata decisiva.

Terzo set – Piacenza che non molla: 13-12.

Terzo set – Monza che ora la ribalta: 10-8.

Terzo set – Torna la parità: 7 pari.

Terzo set – Sempre Piacenza in controllo, ma rimane, come sempre, l’equilibrio: 4-5.

Terzo set – Terza frazione al via, Piacenza avanti 1-2.

Secondo set – Alla fine prevale Monza, con due punti decisivi, 27-25: 1-1.

Secondo set – 25 pari.

Secondo set – Monza raggiunge 25, ma non basta, Piacenza è a 24. Si prosegue.

Secondo set – Parità: 23-23.

Secondo set – Rifà capolino l’equilibrio in questo match: Monza 21 – Piacenza 20.

Secondo set – Come non detto, padroni di casa che si sono piantati, e Piacenza che torna su: 19-18.

Secondo set – 18-12, Monza sta portando a casa agevolmente il set.

Secondo set – Piacenza non molla, ma Monza non sbaglia, quasi, un colpo: 14-8.

Secondo set – Aumenta il vantaggio Monza: 10-6.

Secondo set – Padroni di casa che provano a prendere il largo per pareggiare il totale: 7-4.

Secondo set – Sempre Monza in avanti: 4-3.

Secondo set – Ripartiti, il primo punto è per Monza.

Primo set – Piacenza che porta a casa il primo set: Monza 0 – Piacenza 1, 22-25.

Primo set – Buio Monza adesso: 18-23.

Primo set – Piacenza che adesso prova a dare lo sprint decisivo per portarsi a casa il set: 18-21.

Primo set – Botta e risposta su ogni punto 17-17.

Primo set – Gara equilibratissime, non ci si smuove dalla parità: 14 pari.

Primo set – Parità: 10 pari.

Primo set – Ancora Piacenza in avanti, ma il vantaggio è minimo: 7-8.

Primo set – Molto equilibrio in questa prima parte: 3-4 per Piacenza.

Primo set – Subito botta e risposta: 1-1.

Primo set – Partiti, al via il match tra Monza e Piacenza.