LIVE – Modena-Perugia 1-3 (25-23, 23-25, 16-25, 18-25): Superlega 2022/2023 volley in DIRETTA

La diretta testuale live di Valsa Group Modena-Sir Safety Susa Perugia, partita valevole per la quinta giornata di ritorno della regular season di Superlega 2022/2023 di volley maschile. Gli uomini di Andrea Giani, secondi in classifica con 29 punti, scendono sul campo di casa per provare ad aggiudicarsi la sfida al vertice. I Canarini hanno infatti la possibilità di accorciare le distanze dai Block Devils di Andrea Anastasi, primi con 45 punti, che in caso di vittoria potrebbero festeggiare con largo anticipo il matematico successo in regular season. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 18.00 di domenica 22 gennaio al PalaSport G. Panini di Modena. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live della sfida Modena-Perugia di Superlega 2022/2023 aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un emozione.

MODENA – PERUGIA 1-3 (25-23, 23-25, 16-25, 18-25)

Grazie per averci seguito, buona serata!

LA CRONACA DEL MATCH

QUARTO SET E MATCH PERUGIA! I Block Devils battono 3-1 Modena e ottengono un successo storico. Grazie alla sedicesima vittoria su sedici, Perugia conquista infatti la regular season con sei giornate d’anticipo.

QUARTO SET – Herrera non sbaglia e procura sei match point ai suoi. 18-24

QUARTO SET – Ace di Rinaldi su Semeniuk, Modena ci crede. 18-21

QUARTO SET – Perugia sempre più vicina alla vittoria. Giannelli firma il punto del 15-20.

QUARTO SET – Invasione di Stankovic con Modena che spreca un’interessante palla break. Poi arriva anche l’ace di Leon. 15-19

QUARTO SET – N’Gapeth ancora protagonista. Modena torna a -2, 14-16

QUARTO SET – Tre punti di fila per la Sir e allungo potenzialmente decisivo. 12-16

QUARTO SET – Ace di Bruno! Modena si riavvicina a -1, 12-13

QUARTO SET – Doppio vantaggio Perugia grazie al solito Leon. Time out Valsa Group, 10-12

QUARTO SET – Plotnytskyi risponde a N’Gapeth. Ancora parità, 10-10

QUARTO SET – Wilfredo Leon torna a dettare legge. Ace e 7-7.

QUARTO SET – Break Modena grazie a N’Gapeth, che dà seguito al muro di Sanguinetti. 5-3

QUARTO SET – Bruno serve N’Gapeth. 3-3

QUARTO SET – Comincia la quarta frazione. Subito un punto per parte. 1-1

TERZO SET PERUGIA! I ragazzi di Anastasi danno seguito alla vittoria del set precedente e prevalgono per 25-16. Modena paga a caro prezzo un calo verticale.

TERZO SET – Ancora Solé protagonista. Otto set point Perugia, 16-24

TERZO SET – Il check dà ragiona a Perugia. Herrera firma il +7, poi diventato +8 grazie a Solé. 14-22

TERZO SET – Modena non molla e l’attacco di Sala vale il -6. Il set, tuttavia, appare compromesso. 12-18

TERZO SET – Errore in attacco di Giannelli. Perugia in doppia cifra e a -5. 10-15

TERZO SET – Perugia doppia addirittura gli avversari nel punteggio. Modena sembra aver mollato mentalmente. Time out, 7-14

TERZO SET – Il gap tra le due squadre si sta ampliando pericolosamente. Perugia sta iniziando a far davvero paura, specie con il muro. 5-11

TERZO SET – Muro di Roberto Russo. La Sir resta sul +4, 4-8

TERZO SET – A segno Leon con l’attacco. Inevitabile il time out di Giani sul -4, 2-6

TERZO SET – Perugia spinge sull’acceleratore e tenta subito la fuga. 1-4

TERZO SET – Errore di Modena in avvio di set, ma subito N’Gapeth reagisce. 1-1

SECONDO SET PERUGIA! La chiude Solé, che regala ai Block Devils il parziale per 25-23. Nulla da recriminare per Modena, costretta a cedere il passo a un’avversaria più forte (in questo set).

SECONDO SET – Errore in battuta di Leon. C’è ancora vita per i Canarini, 23-24

SECONDO SET – Muro di Giannelli, quattro punti consecutivi per Perugia e due set point, 22-24

SECONDO SET – Ace a 128 km/h di Leon, che sale in cattedra nel momento del bisogno. 22-22

SECONDO SET – Doppio vantaggio per la Valsa Group; esulta il Pala Panini. Time out Perugia, 22-20

SECONDO SET – Muro di N’Gapeth. Modena mette la testa avanti, 21-20

SECONDO SET – Set in equilibrio quando ci avviciniamo alle fasi finali. 18-18

SECONDO SET – L’ingresso di Plotnytskyi dà i suoi frutti. Leon mette giù il punto del 17-17.

SECONDO SET – Muro pazzesco di Modena, che sta facendo una gara quasi perfetta. +2 e break anche nel secondo set, 16-14

SECONDO SET – La Sir torna avanti, ma N’Gapeth e Sanguinetti firmano il 14-14.

SECONDO SET – Mani fuori di Lagumdzija. Ripristinata la parità, 12-12

SECONDO SET – Ancora in difficoltà al servizio Leon, ma Perugia conduce di due. 10-12

SECONDO SET – Wilfredo Leon a segno in attacco. 8-10

SECONDO SET – Muro di Rinaldi. Modena dimezza lo svantaggio, 6-8

SECONDO SET – Mini-parziale di Perugia, che sale in cattedra. L’ace di Semeniuk spinge Giani a chiamare time out. 4-8

SECONDO SET – Non sbaglia Lagumdzija. Modena risponde colpo su colpo, 4-4

SECONDO SET – Equilibrio in avvio di set. 3-3

SECONDO SET – Gran muro di Sanguinetti. 1-0

PRIMO SET MODENA! I Canarini rischiano grosso, ma riescono a conquistare il set per 25-23. Fatale l’attacco di Rychlicki, out.

PRIMO SET – Le prime due palle set se ne vanno (errore al servizio di Lagumdzija e tocco del muro sull’attacco di Semeniuk). Giani ricorre a un altro time out. 24-23

PRIMO SET – Il time out porta bene a Modena, che si procura tre set point grazie a un super Lagumdzija. 24-21

PRIMO SET – Ace di Russo con l’ausilio del nastro. Attenzione, 23-20

PRIMO SET – Mani fuori di Rychlicki, ma gran salvataggio di Solé. Modena resta comunque in vantaggio. 22-18

PRIMO SET – In rete il servizio del neo entrato Marechal. Perugia torna a -4. 20-16

PRIMO SET – Modena non mostra segni di cedimento per il momento. 19-13

PRIMO SET – Ancora errori in battuta, prima Leon e poi Sanguinetti. 17-12

PRIMO SET – In grande difficoltà Perugia. La squadra di casa ne approfitta, 16-10

PRIMO SET – Che botta di N’Gapeth. 14-10

PRIMO SET – Time out Perugia, 13-9

PRIMO SET – Ace di Bruno. +3 Valsa Group, 12-9

PRIMO SET – Break Modena, che passa in vantaggio. 10-8

PRIMO SET – Ace di Rinaldi, pipe di Leon. 8-8

PRIMO SET – Modena vince uno scambio pazzesco. E il Pala Panini esplode di gioia. 7-7

PRIMO SET – Un errore per parte al servizio, rispettivamente di Ngapeth e Leon. 5-5

PRIMO SET – Sorpasso Perugia grazie a Rychlicki, che poi consolida il vantaggio grazie a un ace. 2-4

PRIMO SET – Subito un gran punto, chiuso da Stankovic. 1-0

PRIMO SET – Si parte, buon divertimento!

17.50 – Amici di Sportface, benvenuti alla diretta testuale di Modena-Perugia. Tra pochi minuti si comincia.