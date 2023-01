Highlights e gol Pescara-Viterbese 1-0, girone C Serie C 2022/2023 (VIDEO)

di Christian Poliseno 50

Gara non molto intensa a Pescara tra Pescara e Viterbese che termina con una vittoria casalinga per 1-0 nella gara di Serie C. Match che si sblocca soltanto al minuto 90′, grazie alla decisiva rete di Tupta, che regala vittoria e 3 punti ai padroni di casa. Ecco gli highlights del match.